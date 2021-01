PIETRASANTA – Politiche abitative: 83 in lista di attesa per una casa, pubblicata la graduatoria definitiva

83 i residenti ammessi alla nuova graduatoria per una casa popolare. E’ stata pubblicata sul sito del Comune di Pietrasanta la graduatoria definitiva collegata al recente bando indetto ai sensi della legge regionale n. 2 del 09/01/2019. Rispetto al precedente bando, che risale al 2016, i richiedenti sono in diminuzione (erano 146 (-30%) come del resto in tutta la provincia di Lucca. L’attenzione dell’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti si è focalizzata, in questo anno, anche sulla verifica del mantenimento dei requisiti di chi beneficia dell’alloggio con i controlli compiuti da Erp e Comune che avevano permesso di scovare situazioni dove i requisiti di alcuni beneficiari erano venuti meno.

“Rispetto alla precedente graduatoria – spiega il vice sindaco Elisa Bartoli che ha anche la delega al Sociale e alle Politiche Abitative – registriamo una comprensibile diminuzione delle richieste. Chi già nella precedente sessione, aveva ottenuto punteggi non utili all’assegnazione, ha rinunciato a riproporre la domanda. Le abitazioni di edilizia residenziale pubblica a Pietrasanta sono 272, molte rispetto ad alcuni Comuni vicini, ma non riusciamo a dare soddisfazione a tutte le istanze. Solo nell’ultimo biennio siamo riusciti ad assegnare nove alloggi, un altro paio speriamo di poterli assegnare nell’anno che si è appena aperto. Nel futuro ci sono anche i nuovi otto alloggi previsi in via Bugneta finanziati dalla Regione Toscana che ci consentiranno in un colpo solo di dare risposte ad otto famiglie”.