Pietrasanta – PCA: incontro con Campani nel primo giorno di chiusura

Primo giorno di chiusura del PCA

Nel primo giorno di chiusura abbiamo incontrato Alessandro Campani,

direttore dell’ASL che ci ha confermato l’intenzione da parte

dell’Azienda di mettere a bando la gestione del servizio: in tempi brevi

e con un impegno di spesa aumentato, così da risolvere la perdurante

crisi finanziaria. Una rinnovata sensibilità dell’Azienda sanitaria che

rassicura sulla continuità del servizio e metterebbe anche al sicuro i

salari dei nostri dipendenti, prefigurando anzi possibilità di sviluppo

e miglioramento delle attività a vantaggio degli utenti e della comunità

tutta. Una opportunità che necessità però di tempi tecnici e quindi di

un definitivo passaggio all’azione da parte della Amministrazioni

Comunali della Versilia (Pietrasanta a parte) che, pur avendo

ripetutamente dato la loro disponibilità, ancora non hanno trovato un

modo operativo per aiutarci nella attuale crisi finanziaria.

Luca Bonci