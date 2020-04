i sarebbero stati giorni per stare insieme, ritrovarsi in famiglia, magari a pranzo o a cena fuori, in campagna o al mare con gli amici.Quest’anno sappiamo che così non potrà essere: dobbiamo stare a casa e rispettare tutte le regole, perché questo è l’unico modo per uscire il prima possibile dall’emergenza in cui ci troviamo.

Però, niente vieta di trascorrere una giornata diversa, con i prodotti speciali delle attività commerciali del nostro paese.

📣Sei un ristoratore, un panificio, una pasticceria, un’azienda agricola, una pizzeria, un alimentari o un’altra attività commerciale che fa consegne a domicilio?

📣Hai intenzione di portare il pranzo, la cena, le uova di Pasqua, le colombe o i tuoi prodotti speciali a casa dei cittadini di Altopascio per Pasqua o Pasquetta?

📣Scrivi il nome della tua attività, il tipo di servizio che effettuerai e i tuoi contatti a:

a.lavigna@comune.altopasci o.lu.it