Pietrasanta-Palermo, via alla “spedizione” della Sea Wolf

Pietrasanta-Palermo, via alla “spedizione” della Sea Wolf

Scambio di “gagliardetti” e foto di gruppo, davanti al Municipio di Pietrasanta, per la Sea Wolf – Wheelchair Hockey Versilia che, nelle prossime ore, partirà alla volta della Sicilia per una doppia sfida valida per il girone C della serie A2 del campionato nazionale di hockey in carrozzina elettrica. Contro due compagini di Palermo, i “Red Cobra” e le “Aquile”, il 25 e 26 marzo i ragazzi e le ragazze della Sea Wolf si giocheranno l’accesso alle finali playoff per la promozione nella massima serie: “La trasferta sarebbe impegnativa per chiunque – hanno commentato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore allo sport, Andrea Cosci – a maggior ragione, per una realtà nata appena 4 anni fa. Abbiamo deciso, senza indugio, di essere al fianco di questi atleti che si sono inventati un progetto meraviglioso, di socialità e benessere”.

“Ringraziamo il Comune di Pietrasanta e tutti i volontari che ci permettono svolgere le nostre attività – così il presidente della Sea Wolf, Riccardo Federigi – i nostri coach, Paolo Pierotti e Cesare Frediani, gli sponsor e tutte le persone che ci sostengono. L’hockey in carrozzina elettrica è una delle poche discipline di squadra che può essere praticata da atleti con diversi gradi di disabilità: è un vero strumento di inclusione e noi, attraverso questa avventura, speriamo di convincere più persone possibili a uscire di casa e iniziare a giocare con noi”.

A salutare i ragazzi del team giallonero anche l’assessore al sociale Tatiana Gliori, la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari e quella della commissione consiliare sport Sandra Da Prato, i consiglieri Irene Nardini e Paolo Bigi, il neo campione d’Europa indoor sui 60 metri, Samuele Ceccarelli insieme al tecnico Marco Del Medico e una delegazione dell’Atletica Pietrasanta Versilia, con il presidente Matteo Mattei e il martellista pietrasantino Nicola Vizzoni, argento a Sydney 2000 e a Barcellona 2010.

Gli aggiornamenti, anche in live, sulla spedizione siciliana dei “lupi di mare” versiliesi potranno essere seguiti sui canali social della Sea Wolf, Facebook e Instagram.