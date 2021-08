Pietrasanta – pacchetto scuola per 145 studenti, risorse extra per garantire contributo massimo a tutti (300 euro)

istruzione: pacchetto scuola per 145 studenti, risorse extra per garantire contributo massimo a tutti (300 euro)

Pubblicata la graduatoria. Boom di richieste: + 78%. L’assessore Bresciani: “tutti avranno 300 euro di contributo per acquisto libri e materiale didattico”.

Il Comune di Pietrasanta garantirà il contributo massimo (300 euro) a tutti gli studenti aventi diritto in graduatoria grazie allo stanziamento di risorse straordinarie. Lo ha deciso la giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti che nell’ultima seduta ha approvato all’unanimità la proposta dell’assessorato alla pubblica istruzione di integrare il contributo regionale per il diritto allo studio “Pacchetto Scuola 2021-2022” con risorse proprie disponibili. Una decisione arrivata all’indomani del boom di richieste per il pacchetto scuola passate da 114 (anno scolastico 2020/2021) a 145 per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Un incremento del 78% in più che non è passato inosservato e che avrebbe significato, senza risorse aggiuntive, un ridimensionamento del contributo che può variare tra un minimo di 180 ad un massimo appunto di 300 euro. A Pietrasanta tutti gli aventi diritto avranno il contributo massimo.

“Il contributo – ricorda l’assessore, Francesca Bresciani – è destinato agli studenti in condizioni socio economiche più difficili ed è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come libri, materiale didattico e servizi scolastici. E’ quindi un contributo molto importante per molte famiglie della nostra comunità. L’incremento di domande è sicuramente legato anche al momento difficile che, causa Covid, stanno vivendo molti nuclei”.

Il pacchetto scuola, lo ricordiamo è finanziato in parte dalla Regione Toscana, ed è rivolto ai ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Complessivamente sono stati erogati dalla Regione Toscana euro 31.114 euro. Il Comune di Pietrasanta destinerà ulteriori 12 mila euro per consentire di erogare a tutti il massimo importo. “Il nostro obiettivo è riusciremo ad accontentare tutte le richieste arrivate grazie allo stanziamento di risorse comunali. E’ una strategia voluta dalla nostra amministrazione che abbiamo già percorso lo scorso anno e che è stata molto apprezzata dalle famiglie. Per alcune famiglie con due o tre figli a carico questo contributo rappresenta una bella boccata d’ossigeno soprattutto in questo momento di grande difficoltà. Questo contributo alleggerisce questo peso e contribuisce a garantire il diritto allo studio ai nostri studenti”.

La graduatoria è disponibile sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it

