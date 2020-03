PIETRASANTA – Ora serve serietà e senso dell’istituzione !

In un periodo estremamente delicato come quello che tutto il mondo sta vivendo, l’atteggiamento adottato da un sindaco assente, da un assessore un po’ prepotente e un po’ padre padrone e dal vicesindaco che non sa bene da che parte stare è vergognoso, irrispettoso e imprudente nei confronti di tutti quanti i cittadini.

Il sindaco Giovannetti, forse non lo sa, ha la responsabilità sulla salute della sua città e dei suoi abitanti. Pertanto ha il dovere di assumere tutte quelle direttive non solo nazionali e regionali a riguardo, ma anche e soprattutto di buonsenso per limitare quanto più possibile il diffondersi velocemente del contagio e impedire il crollo del sistema sanitario.

E invece, confermandosi per l’ennesima volta del tutto inadeguato a questo compito, si dà alla macchia, mandando all’importante riunione dei sindaci la vice Bartoli; latitante, mentre i suoi colleghi informano costantemente tramite social e canali istituzionali, permette al suo assessore alla cultura di fare il diavolo a quattro nella più becera e cattiva informazione di sempre, gettando nella più completa confusione i cittadini e le imprese stesse.

Nel frattempo, pure la vice sindaco Bartoli a mezzo social prima dice di essere d’accordo con il collega assessore poi, sempre nel medesimo post, afferma di appoggiare quanto deciso dalla riunione con i sindaci della Versilia.

Allora ci chiediamo se c’è qualcuno che governa Pietrasanta,che non può continuare a affrontare il tema con comunicati o video intempestivi .

Pertanto, abbiamo proposto subito un question time alla conferenza capogruppo cui Giovannetti e la sua amministrazione dovranno rispondere al primo consiglio comunale utile, per chiarezza nei confronti dei cittadini di Pietrasanta riguardo ad un problema che non ha colore politico ma che riguarda tutti noi, cittadini, giovani, anziani, malati, imprese, lavoratori.

Ci auguriamo che il Sindaco non scappi né di fronte alle sue responsabilità né di fronte alle nostre domande.

P.D. Pietrasanta

I membri della segreteria

Irene Tarabella, Sando Donadel , Claudia Dinelli