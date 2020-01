Anche due stalli per i disabili nel nuovo parcheggio della stazione e quattro riservati ai ciclomotori. Pubblicata dal Comune di Pietrasanta l’ordinanza che disciplina i 50 stalli del nuovo ed apprezzato parcheggio cittadino a pochi metri da Porta a Pisa e dal centro storico: i 50 posti auto saranno gratuiti, a disco orario, per tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 8.00-20.00. Quindi non solo più posti auto ma anche più posti per disabili e per la mobilità alternativa. Salgono così a cento i nuovi stalli gratuiti creati dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti in un anno a servizio del commercio e del turismo del centro cittadino. L’altro polmone per la sosta attivato, esattamente un anno fa, è quello dell’area Botti, in via Martiri S. Anna.

“I due stalli per disabili, realizzati in accordo con la Consulta del Volontariato, – spiega Andrea Cosci, Assessore alla Polizia Municipale – vanno temporaneamente a tamponare anche eventuali disagi dovuti ai lavori di adeguamento degli ascensori della stazione oltre a potenziare la rete di stalli gialli su tutto il territorio. Con questa nuova area di sosta abbiamo dato una risposta concreta alla città”.