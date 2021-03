PIETRASANTA – Nasce il contest fotografico e letterario di GoVersilia “Donna ed il mare”

UNA PANCHINA LETTERARIA DEDICATA ALLA “ DONNA ED IL MARE”.

Da un’idea del Gruppo GoVersilia, nasce il contest fotografico e letterario “Ermione”.

Nome che celebra il patimento ma soprattutto le vittorie del genere femminile.

Ci avviciniamo alla Festa della Donna e la bella stagione non si fa attendere.

Il risveglio della primavera ben si sposa con la leggerezza femminile e le giornate iniziano ad allungarsi con luminose pennellate di cieli azzurri, fiori e cinguettii.

Scivolano di dosso le vesti pesanti dell’inverno, lasciando spazio alle stoffe leggere e svolazzanti.

Durante questa meravigliosa stagione della rinascita, alla quale fin dall’antichità si riconoscono poteri divini, ogni luogo si trasforma, sgargianti colori e inebrianti profumi solleciteranno la creatività dei partecipanti, ma sarà anche l’occasione perfetta per celebrare la figura femminile e ribadire il messaggio contro il dilagante fenomeno della violenza sulle donne.

Al centro di tutto mettiamo proprio lei: madre, casalinga, studentessa, dirigente, operaia, nonna.. insomma, una weltanshauung tutta al femminile, il cui solo scopo è ricordare il coraggio, il sudore e il sangue versato per le conquiste sociali ma anche quello di esaltare l’intelligenza, la lungimiranza e la bellezza ispiratrice dei piu’ grandi capolavori artistici e letterari.

Se avete intenzione di partecipare, seguite le istruzioni: è sufficiente essere iscritti al Gruppo GoVersilia, inviare un testo in prosa (frase) o poesia (verso) allegando una fotografia o un video, intimamente legati al tema del concorso, ciò significa che le immagini dovranno essere complementari alle parole scritte o recitate. La partecipazione è gratuita e le frasi piu’ emblematiche e significative, saranno utilizzate per adornare una delle “panchine letterarie” che GoVersilia sta realizzando e che saranno dipinte a mano seguendo l’idea degli amministratori.

Il progetto nato in seno a questo gruppo social, una stanza virtuale dove si pone sempre l’accento sul territorio, ha proposto ad enti e amministrazioni la realizzazione delle panchine letterarie e l’abbellimento di strutture ed edifici tramite affreschi e trompe l’oeil, in armonia con l’ambiente e lo stile circostante. E’ auspicabile che tali progetti non si arrestino allo scadere del contest, ma continuino anche in futuro per il bene della comunità, affinché prolifichino angoli letterari o artistici dove il visitatore, oltre ad arricchirsi ammirando le bellezze paesaggistiche che lo circondano, possa essere rinfrancato anche nello spirito.

In particolare, sono stati selezionati alcuni luoghi, tra i quali la grande panchina Salvia, alla Rocca di Pietrasanta, il rondò del pontile di Tonfano, il Parco della Versiliana e tanti altri luoghi, dove verranno recitate le poesie dedicate alla donna.

La finalità del gruppo social GoVersilia, gruppo fotografico e letterario, è quella di valorizzare i paesaggi e le rare bellezze della Versilia e dei suoi dintorni, luoghi ricchi d’arte, storia e di paradisi naturali che tutto il mondo ci invidia.

Il gruppo invita i membri a collaborare non solo con la partecipazione al concorso ma anche con l’invio di idee, proposte ed immagini che potranno essere utili ad adornare queste splendide panchine.

I partecipanti troveranno il regolamento e le modalità di partecipazione al contest anche sul Gruppo Facebook GoVersilia.