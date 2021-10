PIETRASANTA: NASCE CON CONVIVIUM LA SINERGIA CULTURALE TRA CAV PROMO-TERR E ALL SERVICE

Il fine settimana del 30 e 31 Ottobre inaugurerà una novità nel panorama culturale della Versilia dove gli eventi in programma presso il polo dell’ex convento dei frati descriveranno il taglio del nastro della collaborazione tra Fondazione Centro Arti Visive, l’Associazione Promo-Terr e la Cooperativa All Service.

La struttura dell’ex convento, sede della Fondazione, è la location attrezzata ex-novo, nella quale le tre realtà svilupperanno iniziative nel corso del 2021/22 negli ambiti dell’arte, della letteratura e dello spettacolo sotto l’etichetta “Convivium a tavola con l’arte”.

La prima manifestazione, che terrà a battesimo questa sinergia sarà “Racconti di Paura” che dalle 16 del 30 Ottobre proseguirà nella giornata successiva del 31, offrendo al pubblico una proposta fatta di arte nelle sue varie espressioni e di buona cucina tradizionale sancendo un connubio finalizzato a far vivere al pubblico l’ex area ecclesiastica attraverso manifestazioni già calendarizzate e aprendosi a proposte provenienti dall’esterno.

Il lancio rivolge la propria attenzione al progresso culturale ed artistico, partendo dalle esperienze del Centro Arti Visive nell’organizzazione della struttura, dell’Associazione Promo- Terr nell’allestimento di mostre, di eventi culturali e di spettacolo e della All Service della gestione del personale per il punto ristoro (aperto solo negli eventi) e per l’ospitalità, formulando così una solida sinergia per tutte le attività di promozione turistica.