Pietrasanta – Miniatura della Torre Beltrame, del Gruppo Presepisti di Querceta, in mostra nell’atrio del Municipio di Pietrasanta

La Torre del Salto della Cervia in miniatura in mostra nell’atrio del Municipio. Sono serviti quasi 9 mila mattoncini e tre mesi di fedele e scrupoloso lavoro al gruppo presepisti della Croce Bianca di Querceta formato da Piero Greco, Orietta Bottari, Giancarlo Giannini, Marco Lorenzoni, Lucia Salvatori e Lucia Tarabella per realizzare la stupefacente e fedele riproduzione in scale 1:28 di uno dei simboli della storia pietrasantina e della Versilia.

Le prime notizie della Porta Beltrame risalgono al 1055 mentre la torre fu terminata da Ferdinando I nel 1588. A salutare l’arrivo della riproduzione non ha voluto mancare il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti insieme al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi, che hanno voluto ospitare la riproduzione in municipio per creare un fil rouge con il cantiere del restauro che è in corso da alcuni mesi. “Ringrazio gli amici del gruppo presepisti – ha detto il sindaco – per aver concesso di esporre questa bellissima riproduzione. E’ un lavoro ben fatto, fedele, minuzioso che ci racconta come doveva essere la Torre Beltrame nel suo momento di massimo splendore. I lavori di recupero che stiamo portando avanti stanno facendo intravedere la bellezza di un patrimonio della nostra comunità che vogliamo salvare”. Il recupero della Torre Beltrame è uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione Giovannetti. Con il primo dei tre lotto previsti nel piano di interventi, l’amministrazione ha finalmente iniziato un lungo e delicato percorso di salvataggio suddiviso in tre fasi che dovrà riconsegnarla alla comunità in tutto il suo splendore. La riproduzione sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00. Ingresso libero.