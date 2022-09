“Pietrasanta Medievale” atto sesto, ecco il programma

Un salto indietro nel tempo fra cavalieri, musici, antichi mestieri e ricette di mille anni fa: è “Pietrasanta Medievale” che sabato 1° ottobre (dalle 10 alle 23) e domenica 2 (dalle 10 alle 20) trasformerà il centro storico in uno scorcio dell’antico Capitanato della Versilia.

La manifestazione, giunta alla sua 6a edizione e promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Versiliana, “è il primo, grande appuntamento del nostro calendario autunnale – ha sottolineato l’assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – dove s’intrecciano la riscoperta di momenti tradizionali e quell’atmosfera da fiaba che accompagna, soprattutto per i più piccoli, la rievocazione di tempi lontani. Un ringraziamento agli esercenti del centro, ad Adamo Bernardi per il prezioso supporto che mai ha fatto mancare a questa manifestazione e ai gruppi folkloristici che daranno vita, materialmente, a scene e attività d’epoca medievale. E un invito, a tutti, a venire a trovarci, in questo lungo e affascinante viaggio nella storia”.

Dal parco della Lumaca a piazza Carducci, passando per piazza Duomo e le vie di collegamento, il cuore di Pietrasanta sarà un brulicare di vessilli e accampamenti, danze e mangiafuoco, trampolieri, prove di abilità con arco e frecce ma anche esposizioni, dimostrazioni di mestieri antichi, laboratori artistici e didattici per i bambini e lo spettacolare corteo storico, in programma sabato e domenica alle 17,30, lungo via Mazzini. E per gustare tutta l’atmosfera del Medioevo, la cena (il sabato) e il pranzo (la domenica) a tema nel chiostro di Sant’Agostino, curati e “animati” dalla contrada “La Cervia”: informazioni e prenotazioni, entro il 30 settembre, al 328-9264419.

Un’appendice gastronomica seguita anche da alcuni locali del centro che, per la due giorni, proporranno menù ispirati alla tradizione medievale, a base di legumi, cereali e ortaggi.

Tante anche le iniziative collaterali, dall’apertura straordinaria della sala del consiglio comunale, in Municipio, le visite guidate del centro storico in costume fino al contest fotografico curato da “Tramonti italiani e dal mondo” che propone ai visitatori di scattare una foto e pubblicarla, su Instagram o sul gruppo Facebook Tramontitaliani, con l’hashtag #pietrasantamedievale.

L’ingresso a tutte le attività, esclusi cena e pranzo in Sant’Agostino, è gratuito.

Informazioni e programma completo su www.comune.pietrasanta.lu.it, sezione eventi.