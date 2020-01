Dopo la giornata dello studente, la giornata dedicata ai portatori di handicap. E’ in programma martedì 28 gennaio, dalle ore 10.30 alle 12.30 al Luna Park ospitato in Piazza Tommasi (ex Pesa), l’iniziativa promossa dalla Consulta del Volontariato e dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con i giostrai rivolta ai portatori di handicap seguiti dalle associazioni del comune che potranno accedere alle giostre e ai divertimenti gratuitamente.

Le associazioni, coordinate da Monia Battistini delle Briccole Special, avranno a disposizione il luna park, per un paio di ore, per far vivere ai ragazzi un’esperienza piacevole e divertente insieme ai loro accompagnatori.