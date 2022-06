Pietrasanta, Lerici e Mougins al lavoro per la “Festa dello Sport”

A margine del Festival di alta cucina in corso in piazza Duomo, amministratori, funzionari e dirigenti degli uffici sport, turismo e tradizioni popolari dei Comuni di Pietrasanta (delegazione guidata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti e dall’assessore Andrea Cosci), Lerici e Mougins si sono incontrati per confrontarsi su un altre iniziative da organizzare insieme, nel solco del patto di amicizia siglato ad aprile in Costa Azzurra.

I tre Municipi, con i rispettivi tecnici e delegati, hanno posto le premesse sia d’intento, sia operative, per la prima “Festa internazionale dello Sport”, calendarizzata indicativamente a settembre e che potrebbe segnare anche il “battesimo” ufficiale del rinnovato impianto d’atletica “Falcone e Borsellino”, a Marina di Pietrasanta. Fra le altre iniziative proposte e in corso di valutazione, anche una rassegna musicale che coinvolga le corali dei tre Comuni.