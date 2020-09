PIETRASANTA – Lavori Pubblici: neo assessore Marcucci, onorato di far parte di questa giunta

“Faremo grandi cose. Quest’amministrazione le sta già facendo. Il mio impegno sarà h24”: così il neo assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci sulla sua nomina durante la presentazione al consiglio comunale. Marcucci, 29 anni, è l’assessore più giovane della giunta di Alberto Stefano Giovannetti.

“Da consigliere e capo gruppo credo di aver sempre dimostrato di voler collaborare e dialogare con tutte le forze in consiglio di minoranza e minoranza. Questo è l’atteggiamento con cui affronterò anche questa bella esperienza amministrativa. Ringrazio il sindaco Giovannetti per la fiducia e tutti i membri della giunta per l’accoglienza. Ed in particolare Francesca Bresciani per il suo impegno ed il grande lavoro fatto sino a qui. Per lei – conclude Marcucci – c’è una nuova sfida alla guida di un settore importante anche in chiave destagionalizzazione”.