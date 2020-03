Rimandata, a data da definirsi, la giornata di prevenzione per le donne in occasione della festa dell’8 marzo. L’iniziativa organizzata dall’associazione Per Te Donna con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e Consulta del Volontariato avrebbe dovuto tenersi venerdì 7 marzo, presso la Misericordia di Pietrasanta.

“Le prescrizioni del decreto ministeriale sulla gestione dell’emergenza e visto il numero di partecipanti, già almeno 150 – spiega Giovanna Rossi, Presidente Per Te Donna – e non potendo garantire le misure richieste abbiamo deciso di rimandare l’evento. Non è un annullamento ma solo una posticipazione. Decideremo, insieme ai medici, che ringrazio, la nuova data e ne daremo comunicazione alla comunità”.