Pietrasanta “invitata” nel direttivo dei “Lucchesi Nel Mondo”

Il Comune di Pietrasanta è stato “invitato” a far parte, con un proprio rappresentante, del consiglio direttivo dell’associazione “Lucchesi Nel Mondo”. La presidente Ilaria Del Bianco ha espresso questa volontà nel corso delle celebrazioni per i 35 anni della sezione di Ecaussinnes, città belga gemellata con Pietrasanta che ha partecipato ai festeggiamenti con Daniela Zalcetti, presidente del Comitato Gemellaggi.

“Le occasioni di confronto con il Comune di Pietrasanta esistono da tempo e sono proficue e reciproche – ha spiegato Del Bianco – quindi credo sia giusto formalizzare questo rapporto, a maggior ragione ora che il nuovo statuto della nostra associazione non prevede più limiti all’accoglienza degli enti territoriali”.

In virtù di questo “invito”, una persona delegata dal sindaco di Pietrasanta potrà partecipare al direttivo dei “Lucchesi Nel Mondo”, conoscerne in modo diretto attività e iniziative e proporne a sua volta di nuove, per coltivare e rafforzare i rapporti internazionali fra la “Piccola Atene” della Versilia, le città “amiche” e tutte quelle realtà “lontane” che, però, mantengono salde le radici sul territorio pietrasantino e versiliese.

“Ringrazio la presidente Del Bianco – è stato il commento del primo cittadino, Alberto Stefano Giovannetti – siamo a disposizione per tutti gli adempimenti necessari a ‘formalizzare’ questa partecipazione”. Dal sindaco anche un ringraziamento all’assessore ai gemellaggi Francesca Brescani e alla presidente del Comitato, Zalcetti, “per aver contribuito a realizzare, con il loro impegno serio e costante, l’intento di dare concretezza alle relazioni di Pietrasanta con città di altri Paesi: abbiamo la fortuna e l’onore di accogliere persone da tutto il mondo – ha concluso Giovannetti – l’internazionalità è parte del nostro Dna”.

Ed è una soddisfazione in più, come ha voluto sottolineare proprio l’assessore Bresciani, che questa “investitura” sia arrivata durante le celebrazioni per Ecaussinnes: “Da quando ho conosciuto questa comunità – ricorda – mi sono sentita a casa: ci lega un rapporto di amicizia profonda, forte stima e rispetto reciproci”. Alla cittadina belga, che conta diverse famiglie residenti nella frazione di Solaio, sono dedicati anche i giardini pubblici a Marina di Pietrasanta.

