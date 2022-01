Pietrasanta – Incendio in via Olmi nella tarda serata di ieri

I vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Pietrasanta sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Pietrasanta, Via Olmi, per un incendio sviluppatosi in un rimessaggio agricolo adiacente ad un cascinale.

Il personale VF ha provveduto ad estinguere l’incendio che ha coinvolto anche alcuni animali da cortile. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.