PIETRASANTA IN LIZZA PER IL TITOLO DI “CITTÀ CHE LEGGE”

PIETRASANTA IN LIZZA PER IL TITOLO DI “CITTÀ CHE LEGGE”

Pietrasanta_Un’alleanza di comunità per diffondere la “buona pratica” della lettura e riconquistare la qualifica di “Città che legge”: è il “Patto” stipulato dall’amministrazione comunale di Pietrasanta e dalla biblioteca cittadina “Giosue Carducci”, primo atto per concorrere al prestigioso riconoscimento conferito agli Enti municipali dal “Centro per il libro e la lettura”, d’intesa con Anci.

“Per le sue caratteristiche naturali, storiche, culturali, economiche e sociali – sottolinea il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha anche la delega alla cultura – Pietrasanta dispone di importanti punti di forza che possono fungere da leva ulteriore per eventi culturali di ampia portata”. Uno di questi è sicuramente “la nostra biblioteca – prosegue Giovannetti – che custodisce un patrimonio librario di circa 50.000 volumi, svolge un ruolo peculiare di studio e ricerca e offre ai cittadini opportunità di informazione, documentazione e promozione della lettura, anche con una rubrica settimanale pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. Ma sull’intero territorio abbiamo realtà legate alla filiera del libro che possono svolgere un ruolo significativo nell’organizzazione di eventi legati alla promozione della lettura”.

Da qui l’aspirazione alla qualifica di “Città che legge”, già ottenuta dalla Piccola Atene nel 2017, che permetterà al Comune anche di accedere a bandi di gara e finanziamenti per nuovi progetti di promozione alla pratica del leggere. L’avviso pubblico per il biennio 2022-2023 sarà emesso dal Centro nelle prossime settimane ma il requisito necessario a “mettersi in gioco” era proprio la stipula del “Patto per la Lettura” sul proprio territorio: “Desideriamo coinvolgere tutti gli attori delle filiera del libro presenti a Pietrasanta – conclude Giovannetti – biblioteche, istituzioni scolastiche o private, editori, librerie, autori, associazioni culturali e di volontariato: per questo il ‘Patto’ resta aperto a nuove adesioni e sarà valido fino a tutto il 2024”.