Pietrasanta in… edicola sul Badische Zeitung

Due inviati del quotidiano tedesco Badische Zeitung, il più diffuso nel land del Baden-Württemberg all’interno del quale si trova anche la cittadina di Grenzach-Wyhlen, gemellata con Pietrasanta, sono giunti nella “Piccola Atene della Versilia” per stabilire, con l’ufficio cultura e turismo del Comune, l’invio periodico di informazioni e materiali su iniziative ed eventi che si svolgono sul territorio.

“Ancora una volta dimostriamo quanto siano concreti e proficui i nostri rapporti con le città amiche – ha dichiarato, con soddisfazione, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – che, in questo caso, ci offriranno una nuova vetrina di promozione per Pietrasanta e per tutte le manifestazioni che organizzeremo nei prossimi mesi”.

I due giornalisti sono stati accolti dalla presidente del Comitato Gemellaggi, Daniela Zalcetti e si sono confrontati con Maria Paola Civili e Valentina Fogher, rispettivamente per conto dell’ufficio turismo e degli Istituti Culturali cittadini, alle quali hanno riferito necessità editoriali e temi di maggior interesse, concordando le modalità di comunicazione più utili ed efficaci.