Pietrasanta – I Carabinieri hanno identificato gli autori della rissa avvenuta venerdì notte in Piazza Matteotti

Pietrasanta (LU): rissa in centro, identificati e denunciati 5 soggetti.

Lo scorso venerdì notte, in piazza Matteotti, a Pietrasanta, era stata segnalata ai Carabinieri una rissa tra alcuni soggetti.

Immediatamente intervenute alcune pattuglie dell’Arma sul posto, i responsabili erano però riusciti a dileguarsi ad eccezione di uno di essi che era rimasto a terra a causa di alcune lesioni al volto e alla testa riportate nella circostanza e per le quali era stato poi trasportato da un’ambulanza all’ospedale di Cisanello.

I Carabinieri hanno quindi avviato un’attività di indagine che, grazie ad alcune testimonianze ed all’acquisizione di immagini di telecamere presenti sul luogo, ha consentito di individuare tutti i partecipanti alla rissa che si era sviluppata per futili motivi.

Infatti, i Carabinieri hanno identificato e deferito in stato di libertà per il reato di rissa 5 persone, B.S., 57enne, di Camaiore, B.N., 37enne, romeno, G.E., 37enne, albanese, L.A., 45enne, di Seravezza, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, e N.A., 42enne, albanese, quest’ultimo che nella rissa ha riportato la peggio con lesioni al volto e alla testa giudicate guaribili in 30 giorni.