“Pietrasanta è Sport!”, taglio del nastro con il Ministro Santanchè



E’ stato il Ministro del turismo, Daniela Santanché, a inaugurare “Pietrasanta è Sport!”, la rassegna organizzata dal Comune con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca e Coni regionale, la collaborazione di Acsi e della Consulta cittadina di settore che, fino a domani sera (domenica 17 settembre), trasformerà Tonfano in un grande centro sportivo multidisciplinare.

“Voglio fare i complimenti all’amministrazione comunale di Pietrasanta – ha dichiarato Santanchè – perché state andando nella direzione giusta. Eventi come questi aiutano ad allungare la stagione che è uno dei problemi principali del turismo italiano. Certo, tutto dipende dall’offerta che si è capaci di mettere in campo: il vostro Comune l’ha fatto e lo sta facendo con un impegno forte, anche in termini di investimento economico sulle strutture sportive”.

“Sono felice e onorata di dare il via a questa due giorni così piena di energia – parola del vicesindaco di Pietrasanta, Francesca Bresciani – e ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile, a partire da società e associazioni sportive, fino al nostro assessorato allo sport e agli uffici. La pratica di una disciplina sportiva è una componente fondamentale di crescita, per i più giovani e di salute e benessere, per la popolazione adulta: in questi due giorni, nel cuore della Marina, mostriamo un ricchissimo compendio di opportunità da provare gratuitamente, dal calcio al rugby, le arti marziali, l’atletica, la ginnastica, la danza e tanto altro ancora, perché lo sport non ha età e sa toccare tutte le passioni”.

“La dicitura ‘Pietrasanta è Sport’ sintetizza perfettamente quello che è stato il nostro orientamento degli ultimi anni, come amministrazione – ha proseguito l’assessore allo sport, Andrea Cosci – abbiamo rinnovato, recuperato e potenziato tantissime strutture sportive sul nostro territorio per dare una ‘casa’ efficiente e confortevole alle tante realtà di Pietrasanta impegnate su questo fronte, ampliare al massimo l’offerta per i nostri concittadini, giovani, meno giovani e giovanissimi e creare occasioni di turismo fuori stagione: grazie alla riqualificazione dell’impianto “Falcone e Borsellino”, ad esempio, oltre 1000 atleti stranieri hanno scelto Pietrasanta e la Verslia, soggiornando qui in diversi periodi, per i loro allenamenti”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Salvatore Sanzo, responsabile dell’area sport nei territori di “Sport e Salute”, i vertici regionali e provinciali del Coni, componenti della giunta e del consiglio comunale, il presidente della Consulta dello Sport Alberto Frugoli. Dopo il taglio del nastro, il vicesindaco Bresciani ha sottoscritto la declaration di “SportCity”, programma che impegna gli enti municipali a mettere al centro della propria azione amministrativa lo sport, come investimento sul tessuto urbano, economico e sociale.

Piazza XXIV Maggio, piazza Amadei, via Donizetti (dal pomeriggio di sabato), l’area del sottopontile fino alla parte di spiaggia prospiciente al mare accoglieranno oltre 20 “stazioni” di sport con testimonial d’eccezione, come la medaglia d’oro a Sydney 2000 nel judo, Pino Maddaloni, l’argento a Londra 2012 nel tiro a segno Luca Tesconi e Fabio Nari, bronzo agli ultimi Campionati italiani di ciclismo paralimpico. Campioni protagonisti anche degli incontri nello Spazio Agorà, curato e condotto dai giornalisti Massimo Guidi e Giovanni Lorenzini e che accompagnerà l’evento, insieme alla mostra fotografica realizzata dal gruppo GoVersilia e al photo contest “Per Mare e per terram”, promosso dallo stesso gruppo con uno spazio speciale a tema “Lo sport a Pietrasanta”.