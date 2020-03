PIETRASANTA E LA SUA AMMINISTRAZIONE AI TEMPI DEL CORONA VIRUS

Anche il Coronavirus, a Pietrasanta, assume connotazioni differenti rispetto agli altri Comuni, vicini

e lontani. Succede che nella sera del 4 marzo scorso, dopo che il Governo nazionale ha emesso il

secondo decreto urgente per contrastare l’espansione e la pericolosità del nuovo virus, si è riunita la

Conferenza dei Sindaci della Versilia per attuare in modo condiviso per tutta la Versilia le

disposizioni governative.

Presenti tutti i Comuni e per Pietrasanta la Vicesindaco Bartoli, assessore al sociale, vengono decise

diverse cose e tra queste anche la chiusura di musei e biblioteche. Una cosa doverosa, viene da dire,

che semplicemente mette in pratica quanto decretato dal Governo sulla base delle indicazioni della

comunità scientifica nazionale. Il documento sottoscritto dai sette Comuni della Versilia viene

pubblicato anche sul sito del Comune di Pietrasanta.

Passata la nottata arriva su Pietrasanta il pensiero del Senatore, Assessore Mallegni, il quale

probabilmente a sua insaputa viene indicato come uno dei “responsabili” di Forza Italia, che

smentisce la Vicesindaco Bartoli, zittisce il Sindaco (ma questa, in verità, non deve essere stata una

grande fatica) e, imbracciata la consueta arma della propaganda e della provocazione, dichiara che

“Pietrasanta” è Città aperta: aperte le mostre, aperti i musei, aperta la biblioteca: “Pietrasanta non si

chiude” è il suo slogan.

Non pago di questo, pur non avendo alcun titolo per farlo, pretende la convocazione di una nuova

Conferenza dei Sindaci allo scopo, probabilmente, di far cambiare parere a sette tra Sindaci e

Vicesindaci e tra questi la povera Assessora Bartoli che dovrà adeguarsi al ruolo di controfigura.

Tutto ciò a noi appare come una clamorosa manifestazione di irriguardosa irresponsabilità che

potrebbe mettere in pericolo non solo i cittadini di Pietrasanta, ma quelli di tutta la Versilia.

Facciamo dunque appello alla serietà e alla fermezza degli altri Sindaci della Versilia e al senso di

responsabilità, se ne è rimasto, delle persone ragionevoli che fanno parte della maggioranza di

Pietrasanta perché si ponga fine a questa ennesima pagliacciata.

Pietrasanta, 06-03-2020

Il Segretario del Partito Democratico

Rossano Forassiepi

La Segreteria del Partito Democratico di Pietrasanta

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Pietrasanta