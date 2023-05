Pietrasanta è Bandiera Blu 2023

Anche quest’anno la Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education sarà issata sui pennoni di Marina di Pietrasanta.

Il Comune è stato infatti insignito del prestigioso riconoscimento insieme ad altre 225 località rivierasche e 84 approdi turistici italiani. La cerimonia si è svolta questa mattina alla sede centrale del Cnr di Roma e ha premiato gli enti municipali costieri che si sono dimostrati virtuosi non solo per la qualità delle acque di balneazione, ma anche per la gestione complessiva del territorio.

Fra i 32 criteri del Programma, aggiornati periodicamente, figurano infatti anche la percentuale di allacci fognari, l’accessibilità, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per questo riconoscimento che certifica l’eccellenza di tutto il sistema-mare di Pietrasanta, con un plauso agli operatori turistici della costa, in particolare, che ne sono attori e garanti.