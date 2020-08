PIETRASANTA – donati al Comune 140 volumi Almanacco Versiliese,

Il noto giornalista e scrittore Giorgio Giannelli di Forte dei Marmi ha donato all’amministrazione comunale di Pietrasanta 140 volumi dell’opera “Almanacco Versiliese” (composta da 4 volumi) che ripercorre modi di dire, usi, costumi e personaggi Versiliesi. Questo incommensurabile e pregevole lavoro editoriale realizzato con paziente ricerca dell’autore ed il valido aiuto di uomini preziosi e colti, sarà consegnato come omaggio di rappresentanza ai personaggi in visita al Comune. “Ringrazio Giorgio Giannelli – commenta il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – per questa magnifica e preziosa donazione. Sarà un cadeaux culturale molto gradito per i nostri illustri amici ed ospiti, una testimonianza della storia della nostra terra, dei suoi protagonisti tra aneddoti e curiosità genuine e piacevoli. A nome dell’amministrazione comunale i più sinceri ringraziamenti”.

