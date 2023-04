Pietrasanta – Dall’11 aprile le richieste per le agevolazioni Tari

Da martedì 11 aprile e fino al 16 maggio potranno essere presentate, esclusivamente on line tramite il portale del cittadino, le domande per l’assegnazione delle agevolazioni Tari approvate dall’amministrazione comunale e rivolte alle fasce di popolazione con reddito più basso.

Potranno accedere al beneficio i cittadini in possesso di attestazione Isee ordinario o corrente in corso di validità il cui indicatore rientri in queste soglie di accesso: per i nuclei monocomposti, entro i 12.230 euro per l’esenzione e fra i 12.231 e i 13.500 euro per la riduzione del 50%; nei nuclei pluricomposti, Isee non superiore a 10.300 euro per l’esenzione e compreso tra 10.301 e 13.500 euro per la riduzione del 50%.

L’amministrazione comunale conferma, inoltre, la costituzione di un fondo specifico per la salvaguardia delle facilitazioni tariffarie e tributarie in favore dei nuclei familiari in cui, a causa della crisi, sia venuto a mancare almeno un reddito da lavoro dipendente full time o part time annuale, garantendo l’erogazione di un intervento economico in presenza della necessaria documentazione che risponda ai criteri applicati in sede di agevolazioni Tari e secondo i regolamenti comunali.

L’Infopoint del Comune, al numero 0584 795232, offrirà supporto ai cittadini nella procedura di inoltro delle domande.