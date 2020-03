Un cittadino su venti fermati ai posti di blocco non rispetta ancora le regole della “quarantena”. Altri nove multati: ci sono anche un runner e quattro patiti della tintarella. Sale ad oltre 70, nella sola città di Pietrasanta, il numero dei cittadini che hanno violato le disposizioni del decreto #iorestoacasa. Altrettante le posizione le cui autocertificazioni sono al vaglio delle autorità per verificarne la veridicità. Oltre 1500 i controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Pietrasanta da quando è iniziata l’emergenza sanitaria sul territorio cittadino. “Entriamo nella fase più difficile – spiega il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ma è anche quella più importante. Ormai sono una ventina di giorni che le famiglie sono rinchiuse in casa, e dovranno passarne, probabilmente altrettanti per invertire la tendenza e metterci in una posizione di sicurezza. Ricevo personalmente, ed il mio staff e la giunta la altrettanto, segnalazioni continuamente a cui cerchiamo di dare soddisfazione. La nostra Municipale, che ringrazio, sta facendo un lavoro enorme e senza sosta su tutto il territorio. I controlli – ribadisce il sindaco – saranno spietati”.

A ricordare le raccomdazioni è il Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Fiori: “evitare di uscire per motivazioni diverse da quelle previste – spiega – perché altrimenti saremo costretti a sanzionarvi. E soprattutto evitate scuse ed arrampicate sugli specchi: stiamo valutando decine di posizioni che non tornano e che potrebbero far scattare le misure previste dai dispositivi. Non uscite”.

Infine una informazione di servizio. Sul sito è in costante aggiornamento la sezione dedicata all’emergenza sanitaria presente nella home page alla sezione News in Evidenza. Nella sezione sono presenti le nuove disposizioni in materia di gestione dell’emergenza, il modulo per l’autocertificazione (scaricabile), l’aggiornamento in tempo reale dalla Toscana, le domande e le risposte, le fonti ufficiali, numerose grafiche da scaricare con le prescrizioni e le raccomandazioni.