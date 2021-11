Pietrasanta da vivere tutto l’anno,

campagna digital su Lonely Planet per promuovere la “bassa stagione”

Pietrasanta tutto l’anno. Al via la campagna digital realizzata da Lonely Planet per il Comune di Pietrasanta. E’ una delle azioni del progetto #Pietrasanta365 messo in campo dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per promuovere Pietrasanta oltre l’estate. Il progetto, nato un anno fa, punta i riflettori sulla vivacità e sulle potenzialità ancora inespresse di una città viva, dinamica, ricca di eventi e cultura, capace di offrire una grande varietà di attività indoor e outdoor tutto l’anno. Dal mare d’inverno all’allegria dell’autunno, dalla primavera dell’arte e della cultura, ai tramonti da godere sul pontile di Tonfano passando per lo sport e la natura. E molto molto altro.

“Questa è una delle azioni più interessanti che la mia amministrazione ha deciso di sperimentare che dimostra la nostra ambizione nel promuovere quello che Pietrasanta offre, sa offrire e potrà offrire, non solo in estate. La vera sfida è accendere le potenzialità della bassa stagione e rafforzare le presenze. – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – La scelta di Lonely Planet, la guida turistica più famosa e prestigiosa al mondo, non è certo casuale: si rivolge ad un target molto affine alla nostra proposta culturale e di accoglienza”. La campagna partirà ufficialmente dal 1 dicembre per svilupparsi nell’arco di dodici mesi con quattro contenuti speciali digital, attraverso i canali web e social di Lonely Planet come Facebook, Instagram e Twitter, in altrettanti periodi dell’anno. Il primo lancio è dedicato all’incanto dell’inverno e al periodo delle festività natalizie. La presenza del mare, il grande magnete della costa, è un richiamo turistico ben oltre l’estate. La campagna è stata costruita, raccogliendo i suggerimenti degli attori del territorio come l’associazione albergatori, i balneari, commercianti e galleristi. Lo speciale sarà raggiungibile anche da www.lonelyplanetitalia.it/ speciale/pietrasanta

“Il percorso di #Pietrasanta365 – spiega ancora il sindaco, Giovannetti – pone oggi Pietrasanta tra le città più dinamiche dal punto di vista della promozione e dei social con la seconda pagina più seguita in Toscana, due milioni di accessi al sito internet istituzionale ed una moltitudine di strumenti per comunicare e diffondere le nostre iniziative ed il territorio che spaziano dalla newsletter quindicinale al servizio di messaggistica gratuito, dall’iperattivismo di Instagram all’attività di ufficio stampa offline, dall’aggiornamento quotidiano dei contenuti alla pianificazione editoriale dei social fino all’ingaggio di testate e media. Se costruisci ed organizzi tanti eventi e vuoi promuovere la città nei confronti sempre più ampio devi realizzare azioni di promozione consequenziali. Pietrasanta questo lavoro lo sta facendo ormai da un biennio. L’investimento fuori stagione ci premia nell’alta stagione”.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).