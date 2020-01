La Sala Annunziata nel Chiostro di S. Agostino sarà 3.0. Per ammodernare, e rendere polifunzionale, uno degli spazi comunali più belli, utilizzati e richiesti da cittadini ed associazioni che ospita praticamente ogni giorno iniziative, convegni, incontri e presentazioni è pronto un progetto complessivo di restyling che prevede un nuovo allestimento. Il via libera da parte della giunta comunale di Alberto Stefano Giovannetti prevede anche il sostegno da parte di sponsor privati che andrebbero a coprire parte dei costi (circa 64mila euro) necessari per effettuare tutti gli interventi. Il progetto prevede l’ammodernamento dell’impiantistica, che non garantisce standard di efficienza, la sostituzione degli arredi esistenti oramai usurati, un videoproiettore tecnologico e naturalmente nuove sedie.

“La Sala dell’Annunziata è uno degli spazi comunali più vissuti e richiesti che presenta, anche a causa dell’usura, evidenti segni del tempo. Pensiamo alle sedute ma anche all’impianto acustico: chi organizza o ha partecipato agli eventi sa perfettamente quali sono i limiti dell’attuale impianto. – commenta il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – La Sala dell’Annunziata è, per la nostra città, uno spazio importante attorno alla quale ruotano eventi, iniziative, persone, condivisione e cultura. Crediamo che sia necessario provvedere ad un restyling totale per renderla più funzionale, moderna, tecnologica, visibile ed accogliente. Abbiamo immaginato uno spazio polifunzionale in grado di assecondare esigenze e tipologie diverse di iniziative. Non solo presentazioni di libri, conferenze e convegni ma anche piccoli spettacoli teatrali. La bella notizia – anticipa il primo cittadino – è l’apertura ai privati che potranno fare questo percorso con noi ed aiutarci a recuperare e ammodernare una sala storica della nostra città”.