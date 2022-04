Pietrasanta Cardioprotetta torna a… scuola

Conclusa all’istituto “Stagio Stagi” di Pietrasanta la prima “verifica” dell’anno dedicata agli studenti per l’abilitazione all’uso del defibrillatore e la conoscenza delle prime manovre di rianimazione. Attività che rientra nel progetto di “Pietrasanta Cardioprotetta”, nato da un’idea del consigliere Giacomo Vannucci, promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Società di Salvamento Versilia del presidente Antonio Colonna, per diffondere quanto più possibile la “pratica” delle tecniche salvavita.

“Oltre a promuovere l’installazione di defibrillatori semiautomatici esterni nei punti strategici del territorio – conferma Vannucci – con Pietrasanta Cardioprotetta cerchiamo di coinvolgere direttamente le persone e i più giovani in particolare, ampliando la cultura del primo soccorso per mostrare che tutti, applicando correttamente poche e semplici manovre, possiamo salvare una vita”.

Gli studenti della 5° A, seguiti dal professor Fabio Berti, si sono così cimentati con i protocolli Bls e Bls-d e, superati i test finali, hanno ricevuto l’attestato che ne certifica l’avvenuta formazione. Un percorso dedicato ai più giovani che, ogni anno, “abilita” all’uso dei dispositivi salvavita un centinaio di ragazzi delle scuole del territorio, protagonisti anche il prossimo 9 maggio al parco della Versiliana in occasione del 1° trofeo studentesco “Città di Pietrasanta” dove, in una postazione dedicata, saranno loro stessi “insegnanti” per i loro coetanei.