Pietrasanta Cardioprotetta, al via due nuovi corsi per imparare ad utilizzare i defibrillatori

Due nuovi corsi per diventare “Angeli del Cuore” del progetto Pietrasanta Cardioprotetta. Il progetto, coordinato dal consigliere Giacomo Vannucci insieme all’assessore allo sport ed associazionismo, Andrea Cosci, è pronto a crescere ancora e a coinvolgere sempre più cittadini. La partecipazione ai corsi che si terranno alla Green House della Versiliana, a Marina di Pietrasanta nei giorni 3 e 4 ottobre e 11 e 12 ottobre (dalle 21.00 in poi), è necessaria per imparare ad utilizzare uno dei defibrillatori semiautomatici (Dae) dislocati sul territorio comunale. Dal 2015 ad oggi sono già oltre 500 coloro che hanno partecipato ai corsi tenuti dalla Società Salvamento Versilia.

“La formazione è un elemento indispensabile – spiega il consigliere Vannucci – per utilizzare nella maniera corretta il defibrillatore in attesa dell’arrivo dei medici. Il tempo che trascorre da un arresto cardiaco a quello dei soccorsi è tempo prezioso per salvare una vita. Il progetto ha già dimostrato di poter essere indispensabile almeno in un paio di occasioni. I defibrillatori sono già presenti praticamente in tutte le frazione, gli ultimi che abbiamo attivato sono a Focette e Piazza Statuto, nei centri civici, nelle palestre. Siamo stati tra i primi comuni in Versilia a strutturare un progetto così importante”.

Vannucci ringrazia la Fondazione Versiliana: “ringrazio il presidente Alfredo Benedetti per accoglierci con il nostro progetto”.