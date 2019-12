PIETRASANTA – Capodanno in Piazza Duomo con Filippo Nardi.

Il famosissimo concorrente del Grande Fratello, oggi conduttore, opinionista televisivo e dj e produttore discografico di successo, è il super-ospite del San Silvestro della Piccola Atene organizzata dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Pietrasanta da Bere.

Confermata la festa in Piazza Duomo tra balli, musica non-stop dalle 22.30 in poi e brindisi all’ombra del campanile per un fine anno sotto le stelle. La novità è rappresentanza all’allestimento che sarà minimal per valorizzare il patrimonio della città. Niente palco, niente mega strutture. Filippo Nardi, che sarà accompagnato da altri artisti live come Gheri, Mari Crisci e Vince Bramanti, suonerà sullo sfondo della scenografia naturale del Sagrato del Duomo.