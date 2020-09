Pietrasanta capitale arte e solidarietà, 100 collezionisti da tutta Italia per la grande asta

di beneficenza con capolavori contemporanei

Le opere saranno battute il 12 settembre da Sotheby’s. Serata di Gala per i partecipanti con chef stellati italiani e francesi.

E’ la notte della grande asta internazionale di beneficenza a Pietrasanta. Saranno più di cento i partecipanti tra collezionisti, galleristi ed appassionati d’arte che prenderanno parte sabato 12 settembre nella Sala dell’Annunziata del Chiostro di S. Agostino (inizio ore 19.00) all’asta promossa dal Comune di Pietrasanta.

27 i capolavori di altrettanti artisti contemporanei tra cui Botero, Mitoraj, Vangi, Finotti, Viale e Deredia che saranno battuti all’asta da Sothesby’s per aiutare le famiglie e le imprese colpite dal Covid ed acquistare attrezzature per l’Ospedale Versilia. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti, ha ottenuto un riscontro molto importante dal punto di vista della partecipazione: i partecipanti, in presenza o con delega o via telefono che “combatteranno” per aggiudicarsi una o più delle opere all’asta provengono da tutta Italia. Il nome di Pietrasanta associato all’asta internazionale domina da settimane sul web con centinaia di pubblicazioni su siti e giornali online specializzati e non. “L’elevato numero di partecipanti all’asta conferma un interesse enorme da parte di collezionisti, galleristi ed appassionati che non solo acquisteranno un capolavoro ma contribuiranno a raccogliere fondi per aiutare il nostro ospedale Versilia e per continuare ad alimentare le iniziative a favore di imprese e famiglie che stanno faticando a causa della pandemia. I numeri sono andati ben oltre le nostre aspettative della vigilia. L’asta ha posizionato la nostra città tra le città d’arte più vivaci a livello internazionale. C’è tanta curiosità, tantissima attesa. Sono significative anche le presenze alla mostra delle opere che abbiamo reso disponibili a tutti: 3 mila in pochi giorni. Per la nostra città è una nuova occasione per rafforzare la sua immagine di città d’arte e della cultura a livello mondiale. – anticipa il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – Ringrazio il sen. Massimo Mallegni, da cui è partita questa idea, gli artisti che hanno risposto al nostro invito donando alla città opere magnifiche, la casa d’aste Sothesby’s, gli amici di Mougins per valore internazionale che hanno portato alla nostra iniziativa, i partner e tutti coloro che hanno contributo a questa iniziativa che non ha precedenti nella storia delle nostra città”.

I capolavori protagonisti dell’asta appartengono a Fernando Botero, Fabio Viale, Kan Yasuda, Jimenez Deredia, Pablo Atchugarry, Giuliano Vangi, Giuseppe Carta, Girolamo Ciulla, Marco Cornini, Colomba D’Apolito, Marco Augusto Dueňas, Gian Paolo Dulbecco, Maria Gamundi, Rino Giannini, Alba Gonzales, Nanou Herman, Igor Mitoraj, Eun Sun Park, Tano Pisano, Alessandra Politi, Tiziano, Gustavo Vélez, Andrea Chisesi, Novello Finotti, Roberto Giansanti, Ciro Palumbo e Franca Pisani. Il catalogo è disponibile anche in formato digitale sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it alla notizia “Asta Charity”.

Al termine dell’asta l’amministrazione comunale ha organizzato per i partecipanti (inizio ore 21.15) uno speciale cocktail stellato a cura di “Le stelle di Pietrasanta” e “Les etoiles de Mougins”. Padrone di casa sarà lo chef pietrasantese Andrea Mattei del ristorante Bistrot di Forte dei Marmi, accompagnato dai colleghi Olivier Roth, chef pasticcere presso il Mas Candille di Mougins, Stéphane Buron, MOF (ovvero Meilleur Ouvrier de France), chef del ristorante Le Chabichou di Courchevel, 2**. Tra i partecipanti il Sindaco di Mougins, Richard Galy. Il cocktail sarà accompagnato da musica e lirica con il pianista Igor Raykhelson, la violinista Ekaterina Astashova e dal tenore francese Fabrice Roy.

Partner dell’iniziativa sono Fonteviva – L’acqua che nasce nelle apuane, La strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, Versilia Format e Maestrod’Olio di Fausto Borella.

Per informazioni: Istituti Culturali Comune di Pietrasanta tel. 0584 795500 arteperlaversilia@comune. pietrasanta.lu.it

Per informazioni su aperture, orari ed eventi culturali consulta il sito www.museodeibozzetti e www.comune.pietrasanta.lu.it, pagina Facebook “Comune di Pietrasanta, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi”.