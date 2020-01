Iniziati i lavori per la realizzazione degli spogliatoi (e servizi connessi) del Campo del Sale. Proseguono gli interventi riqualificazione e rilancio degli impianti sportivi cittadini.

Dopo aver installato l’impianto di illuminazione che consente, ormai da mesi, il regolare svolgimento dell’attività sportiva del Rugby Union Versilia sono iniziati lunedì 20 gennaio gli attesi lavori per la realizzazione di ampi spogliatoi e dei servizi connessi (servizi igienici, locali tecnici, magazzino). L’intervento rientra nell’ambito della convenzione che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha stipulato con la proprietà dell’area. L’impianto non è solo stato strappato a degrado ed abbandono ormai decennale ma è già al centro dello sviluppo della frazione. “Presto anche questo impianto sarà operativo al 100%. I lavori dureranno alcuni mesi ma ne varrà la pena. – spiega Andrea Cosci, Assessore allo Sport che ha visitato il cantiere insieme al consigliere, Giacomo Vannucci e al Presidente del Rugby Union Versilia, Elias Schioppetto – Quest’area ha un valore affettivo enorme per tante generazioni di Pietrasanta e della Versilia, e continuerà ad averlo per quelle future anche come punto di aggregazione per le famiglie. L’impianto avrà finalmente degli spogliatoi belli e funzionali, dei parcheggi per liberare la strada dalle auto e tutti i servizi necessari per renderlo vivibile oltre lo sport”.

Il Campo del Sale è attualmente gestito da Rugby Union Sport (l’affidamento è avvenuto tramite bando): “il Campo del Sale può diventare un punto di riferimento per tutta l’area della Versilia e dei territori limitrofi per il rugby. – conclude – Questa è una prospettiva molto interessante per noi: stiamo parlando di un movimento in grande crescita che la nostra amministrazione vuole sostenere”.