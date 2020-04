PIETRASANTA – Buoni spesa per famiglie in difficoltà – emergenza Covid-19

La misura è a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Accedono prioritariamente alla misura i soggetti/nuclei familiari che non fruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di cittadinaza, Naspi, indennità di mobilità) oppure coloro che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito, soggetti che hanno perso il lavoro soggetti che hanno chiuso/sospeso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, soggetti con lavoro a chiamata, con lavoro intermittente e tutti quei soggetti che non riescono in questa fase di emergenza da corona virus ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

Modello di Autocertificazione

L’autocertificazione può essere inviata via email o resa telefonicamente

Numeri telefonici cui rivolgersi per informazione e autocertificazione

Tonacci 0584/795276

Santucci 0584/795243

Sala 0584/795476

Orlandi 0584/795206

Polidori 0584/795301

Dazzi 0584/795277

I buoni sono commisurati al numero di componenti del nucleo familiare e sono erogati, per adesso, per 2 settimane ed hanno il seguente valore:

1 persona € 90,00

2 persone € 140,00

3 persone € 190,00

4 persone € 240,00

5 persone € 290,00

6 o più persone € 340,00

Importi mensili