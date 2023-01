Pietrasanta – Bonus caro bollette, domande fino al 31 gennaio

Si potrà presentare fino al 31 gennaio e solo attraverso il portale del cittadino, raggiungibile dal sito internet del Comune, la domanda per ricevere il “Bonus caro bollette”, contributo economico una tantum predisposto dall’amministrazione comunale di Pietrasanta a sostegno delle famiglie più in difficoltà con uno stanziamento complessivo di 80 mila euro.

Per essere ammessi al contributo, fissato nell’importo unico di 250 euro, i richiedenti dovranno essere residenti nel territorio comunale, possedere un Isee ordinario non superiore a 13 mila euro (in caso di perdita di lavoro, sospensione o chiusura dell’attività sarà possibile presentare l’Isee corrente, con stessa quota limite) e un patrimonio mobiliare, come da attestazione Isee, non superiore a 20 mila.

La richiesta, una sola per nucleo familiare, sarà prodotta nella forma dell’autocertificazione, sulla quale il Comune opererà le dovute verifiche e della quale il cittadino sarà penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci. Alla scadenza del bando, l’ufficio sociale procederà all’istruttoria e all’ammissione di quanti presentino i requisiti richiesti, liquidando successivamente i contributi agli aventi diritto.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune, nella sezione “News in evidenza” visibile in home page.