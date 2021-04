PIETRASANTA – AMMINISTRAZIONE NEMICA DEL VERDE E DELLA RAZIONALITA’”

Nel rimarcare che da quanto si apprende dalla Stampa già martedì 13 saranno in azione le motoseghe per abbattere i tigli di Piazza Statuto, sottolineando la totale insensibilità da parte dell’amministrazione che non ha condiviso in alcun modo con la città la propria volontà. È un altro fatto grave che si aggiunge alla scelta scellerata di stravolgere l’impianto di una piazza storica della città.

Infatti abbiamo avviato una raccolta firme per difendere dall’azione scellerata dell’amministrazione giovanetti i Tigli di Piazza Statuto. La petizione è già operativa sui canali online

(http://chng.it/WJ696GDcFZ), inoltre Lunedì dalle ore 17.00 alle 19.00 sarà possibile firmare la petizione presso la sede del PD in via Sana Francesco 1.

A breve, forse nel mese di aprile, inizieranno i lavori in Piazza Statuto.

Motoseghe in azione, 24 tigli adulti verranno tagliati e diverranno legna da ardere, Tigli di cui solo 5 sono stati oggetto di analisi tomografica, verranno abbattuti e sostituiti da 10 esemplari giovani (che riusciranno a fare ombra nel 2069), nonostante la perizia dell’agronomo suggerisse anche una seconda possibilità “in un’ottica di maggiore conservazione del patrimonio arboreo esistente, di procedere all’abbattimento dei soli alberi per i quali l’indagine ha fornito un risultato negativo”.

Ma è evidente che per praticità di intervento è più facile fare tabula rasa e asfaltare tutta l’aiola. Ci domandiamo quale sia la logica che ha portato a esaminare la stabilità dei soli esemplari posto al lato sud est della Piazza, appare strumentale fornire una giustificazione ancorché labile per abbatterli e facilitare i lavori. Anche questo progetto targato Giovannetti che nasce dall’idea di posizionare l’opera del Maestro Ciulla nella parte a monte della piazza, relegandola in un angolo, si aggiunge la scelta di cementificare una parte di verde della piazza.

In altre parole, uno dei pochi punti “freschi” spesso di ritrovo di giovani e meno giovani anche in piena estate, lascerà il posto al caldo asfalto.

Tutto questo dimostra purtroppo una scarsa sensibilità di preservare le aree verdi della nostra città. Con una limitata attitudine a comprendere l’importanza che le 24 alberature ricoprono per il contesto storico della Piazza stessa.

Il Partito Democratico di Pietrasanta, unitamente alla lista civica Insieme per Pietrasanta, e atutte le forze politiche e le associazioni che si vorranno unire alla protesta ha avviato una raccolta firme aperta a tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questa lotta per salvare le 24 alberature.

Invitiamo tutte le forze politiche di opposizione e associazioni che insistono sul nostro territorio, contrarie a questo modo di fare ad appoggiare l’iniziativa.

FIRMA ANCHE TU PER SALVARE GLI ALBERTI DI PIAZZA STATUTO ⬇

http://chng.it/WJ696GDcFZ

