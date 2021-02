Pietrasanta – Aggrediti da un clochard i volontari di Colonia Cristiana

Ieri, il fondatore di Colonia Cristiana, Emanuele Battella e la madre, Dina Lazzerini, presidente dell’associazione che si occupa di aiutare i senzatetto, si sono recati nell’albergo per portare i pasti caldi a coloro che necessitano di aiuto.

Ecco il racconto dei volontari – “Il giorno prima eravamo stati avvertiti che in albergo un clochard, proveniente da un’associazione di Carrara, aveva minacciato con un coltello il suo coinquilino e poi si era chiuso a chiave nella camera impedendo a tutti di entrare, anche al proprietario dell’albergo, pretendendo di stare in stanza da solo, senza rispettare nessuno dei patti convenuti al fine di poterlo accogliere. Sono intervenuti i Carabinieri. Le stanze erano terminate, ma anche se ce ne fossero state di libere, il costo giornaliero di una singola non sarebbe stato sostenibile per l’associazione. Il sostentamento di Colonia Cristiana deriva dalle donazione di cittadini caritatevoli e non possiamo certe permetterci di sprecare preziose risorse che potrebbero essere utili a coloro che hanno bisogno. Il clochard, inoltre, insisteva che se gli avessimo dato dei soldi, sarebbe uscito e andato via pacificamente. Abbiamo cercato di assecondarlo per tenerlo calmo e farlo desistere, per il bene di tutti. Al nostro arrivo, però, ha dato in escandescenze e ha cominciato a buttare tutto per aria, nella camera, colpendo molto forte Dina sulla schiena. E’ solo grazie all’intervento degli astanti che il clochard si è calmato, rinchiudendosi di nuovo in camera, stavolta per fare le valigie. Nel frattempo erano stati nuovamente allertati i Carabinieri, perché eravamo nel panico piu’ assoluto. Quando pensavamo che l’incubo fosse finito, il clochard ha improvvisamente aggredito Emanuele Battella, afferrandolo per il collo e costringendolo al muro, senza alcun motivo. Il signore è stato allontanato da un nostro ospite senzatetto, il quale ha messo a repentaglio la propria vita per aiutare Emanuele, poi l’arrivo provvidenziale dei Carabinieri. Un episodio che ha seminato il terrore. Fra il disordine causato, sono stati rinvenuti degli psicofarmaci e stabilizzanti per l’umore, probabilmente il clochard è seguito da qualcuno ma necessita sicuramente di una struttura dedicata perché la sua aggressività , oltre a causare molti danni, ha messo in pericolo le persone che si trovavano lì con lui, in quel momento. Peraltro, come già detto, deteneva un’arma da taglio, molto pericolosa in mano ad un soggetto con scatti di ira incontrollati. Intanto i nostri avvocati stanno lavorando per ottenere il daspo urbano, al fine di non consentire l’ingresso nei comuni della Versilia al clochard. Purtroppo ci siamo fidati di un associazione che ce lo ha mandato e che lo conosceva da soli 4 giorni. Nessuno ci aveva avvertito che era un paziente psichiatrico con gravi problemi di gestione della rabbia”.

I volontari di Colonia Cristiana si occupano di senzatetto, in Versilia, ormai da diversi anni e non si sono mai trovati ad affrontare una simile situazione. Sono molto attenti a selezionare coloro che decidono di aiutare, si tratta di persone che hanno perso il lavoro, nella maggioranza dei casi, le quali vogliono rimettersi in piedi, rifarsi una vita lavorando come tutti ed è proprio a queste persone che donano volentieri una seconda chance.

Colonia Cristiana ringrazia di vero cuore i Carabinieri che sono intervenuti, dei veri eroi. A noi volontari resta l’amaro in bocca per la paura e l’impotenza che si prova davanti a certe situazioni.

Nella foto Emanuele e sua mamma Dina.