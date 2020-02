Pietrasanta – Africa Macelli: non ce n’è per nessuno! Primo premio per carro e mascherata!

La contrada Africa Macelli si aggiudica entrambi i primi premi assegnati per carro e mascherata! Gli SteamPunk hanno incantato tutti! Maschere curate nei particolari, bel carro e magnifica coreografia. Al 2° posto, sempre per mascherata e carro, la contrada di Marina. Infine, il 3° posto, è stato condiviso tra la contrada degli Antichi Feudi, i quali hanno vinto la mascherata, e il Pollino che si è aggiudicato il premio per il carro.