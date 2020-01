Pietrasanta aderisce alla campagna nazionale di raccolta di rifiuti delle spiagge “Il Mare d’Inverno”.

Il Comune di Pietrasanta aderisce alla campagna nazionale di raccolta di rifiuti delle spiagge “Il Mare d’Inverno”.

Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale sarà al fianco dell’associazione Fare Verde Onlus (www.fareverde.it), che in Versilia in occasione della giornata nazionale, in programma domenica 26 gennaio, dalle 10.00, dedicata alla pulizia della spiaggia. Spiaggia che negli scorsi giorni ha “riconsegnato” alla comunità i rifiuti abbandonati inondando tutto il litorale di plastica e materiali di ogni genere. Lo scorso anno i volontari di Fare Verde avevano raccolto 8 quintali di rifiuti.

Per la prima volta saranno coinvolte e parte attiva, al fianco di Fare Verde e Consorzio Mare Versilia, Ersu Spa e l’Associazione Cani Salvataggio, ci saranno anche la Consulta del Volontariato e dello Sport ed i boy scout.

Tutti i partecipanti saranno dotati del kit (guanti, sacchetti e pettorine). Le iscrizioni per partecipare alla raccolta sono già aperte: è possibile iscriversi presso lo sportello della Consulta del Volontariato aperto ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.00 presso l’Urp del Municipio, via telefono al 328.4946471 o mail a fareverdeversilia@gmail.com