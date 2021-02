Promozione: Pietrasanta a Geo (Rai3), alla scoperta del fagiolo schiaccione e dei laboratori di marmo

Su RaiTre protagoniste due eccellenze del territorio.

Geo, il format di RaiTre, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, racconta le emozioni degli uomini, la convivenza con l’ambiente che li circonda, un viaggio nella natura tra il futuro del Pianeta e le tradizioni del nostro Paese. Nella puntata andata in onda il 3 febbraio – grazie alla collaborazione tra Toscana Promozione, Ambito Turistico della Versilia e Assessorato Cultura e Turismo – Pietrasanta è stata protagonista con una delle produzioni agricole caratteristiche della zona: il fagiolo schiaccione, un legume prezioso che si raccoglie sia fresco che seccato. La coltivatrice Angela Tommasi assieme all’agronomo Marco Di Pistoia, hanno raccontato, passeggiando tra i filari, la storia e le caratteristiche di questo prodotto: arrivato in Italia dopo la scoperta dell’America, a differenza di altri legumi, viene estratto a mano, poiché molto delicato. In cucina, infatti, anche se secco, non ha bisogno di rinvenire in acqua prima della cottura, possiede una pasta cremosa e un delicato sapore di castagna bollita. Parte del servizio è stata dedicata proprio all’utilizzo di questo legume: Maurizio Marsili, chef della Versilia, lo abbina con il pesce scottato, condito solamente con rosmarino e olio extra vergine a crudo, per un pasto leggero ma gustoso che mantiene le caratteristiche naturali.