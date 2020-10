PIETRASANTA – 199 anni fa nasceva Padre Eugenio Barsanti,

199 anni fa nasceva Padre Eugenio Barsanti. Era il 12 ottobre 1821. La città di Pietrasanta ha ricordato come ogni anno il suo illustre concittadino inventore del motore a scoppio insieme a Felice Matteucci con la tradizionale deposizione di una corona di fronte alla sua casa nella centrale Via Mazzini (via di Mezzo) dove una lapide lo ricorda. La corona è stata deposta dal presidente del consiglio, Paola Brizzolari e dal Presidente del Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, Andrea Biagiotti.

Padre Eugenio Barsanti fu il primo ad avere l’idea di trasformare l’energia termica in energia meccanica e, di conseguenza, in movimento. Insieme a Felice Matteucci (Lucca 1808 – Capannori 1887) costruirono un motore più efficace di quello a vapore. Il motore a scoppio. A Padre Eugenio Barsanti è dedicato, oltre al Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, anche un museo, che si trova in Piazza Duomo, al secondo piano di Palazzo Panichi, e che custodisce la riproduzione proprio di quei motori che oggi ci permettono di muoverci e spostarci con facilità. Il museo è un piccolo tesoro di curiosità e cimeli da vedere. In molti non sono a conoscenza della sua importanza per la nostra vita odierna così come del suo legame con Pietrasanta. Padre Eugenio Barsanti è insieme a Giosue Carducci (è nato a Valdicastello Carducci, frazione di Pietrasanta) un illustre concittadino di Pietrasanta.

Il Comune di Pietrasanta ricorda che sarà aperto al pubblico sabato e domenica, dalle ore 16.00 alle 19.00, il Museo a lui dedicato ospitato al primo piano di Palazzo Panichi in Piazza Duomo (ingresso libero). In esposizione modelli dei primi prototipi di motore a scoppio, cimeli, ricostruzioni storiche, documenti ed effetti personali e tante curiosità per raccontare l’evoluzione della mobilità moderna. E’ possibile prenotare la visita guidata al numero 0584.795500 oppure scrivendo a istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts