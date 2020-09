PIETRASANTA – 10 mila euro dal Mibact per l’acquisto di nuovi libri biblioteca comunale,

10 mila euro dal Mibact, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per l’acquisto di nuovi libri destinati alla Biblioteca Comunale “Giosue Carducci” di Pietrasanta. Si tratta del massimo contributo riconosciuto dal bando nazionale a cui hanno partecipato complessivamente oltre 5 mila biblioteche. Il contributo sarà destinato all’acquisto di nuovi libri, pensati sia per arricchire l’intero patrimonio librario, con particolare attenzione alle sezioni legate alla Storia locale e all’Arte, ma anche per sostenere progetti di promozione della lettura come “Nati per Leggere” ed altre iniziative similari. “Questo contributo – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ci permette di continuare ad incrementare il patrimonio documentario della nostra biblioteca cittadina. Un patrimonio che, nell’ultimo quinquennio, si è arricchito di quasi 5 mila nuove pubblicazioni. La nostra è una città che legge, un centro capace di dare ai suoi abitanti reali opportunità di crescita intellettuale, a cominciare dalle nuove generazioni”.

Oggi la biblioteca custodisce e mette a disposizione degli utenti un patrimonio documentario complessivo di 53mila volumi. Dal 2015, tra acquisti e donazioni, la biblioteca ha incrementato il proprio patrimonio librario di 4.750 libri. “In questi cinque anni – conferma Giovannetti – abbiamo investito ogni anno, con regolarità, per far crescere il patrimonio documentario, un patrimonio che appartiene alla comunità. A chi ne fruisce oggi, e a chi ne fruirà domani. La nostra prospettiva non è solo il presente”.

L’emergenza sanitaria ha accelerato il processo di digitalizzazione della biblioteca. Consultazioni, prestiti, rinnovi e prenotazioni, ma anche gli accessi alle Sale lettura e all’Archivio Storico ora sono prenotabili online. Per accedere basta andare al link https://prenotapietrasanta. geias.it/, iscriversi e scegliere il servizio. La sezione offre la possibilità agli utenti, previa registrazione, di prenotare, tutti i giorni, 24h su 24h, l’accesso ai servizi della Biblioteca e dell’Archivio Storico. Naturalmente sarà possibile godere dei servizi bibliotecari anche recandosi alla Biblioteca Comunale e prenotare anche tramite e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.pietrasanta. lu.it o telefonando al n. 0584.795500. Inoltre, per tutte le informazioni in tempo reale, dal 9 aprile scorso è attiva la pagina Facebook della Biblioteca comunale “Giosue Carducci”.

L’altra novità è il ritorno all’orario invernale con la riapertura della biblioteca 7 giorni su 7. “E’ una bella opportunità che ci consente di garantire un ulteriore salto di qualità della nostra biblioteca cittadina che dalla prossima settimana tornerà aperta al pubblico sette giorni su sette, anche la domenica. Dal 18 maggio, primo giorno di riapertura dopo i mesi travagliati dovuti al lockdown ad oggi la biblioteca ha fatto registrare oltre 2mila accessi e quasi 1.000 prestiti”. La biblioteca, a partire da lunedì 7 settembre, resterà aperta il lunedì dalle 14.00 alle 19.00, dal martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, mentre domenica dalle 16.00 alle 19.00.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts