Pierucci passa al primo turno a Camaiore

Camaiore – Con quasi il 59% dei voti Marcello Pierucci conquista la poltrona da sindaco di Camaiore al primo turno. Una vittoria che si è delineata già dopo poche ore dall’inizio dello scrutinio, con il candidato della coalizione di centrosinistra avanti rispetto agli sfidanti Claudia Bonuccelli e Enrico Marchetti in quasi tutte le sezioni del territorio

Trionfale l’accoglienza per il neo sindaco ai comitati elettorali di via di Mezzo.

Delusa, ma comunque contenta per il suo risultato personale, considerando anche il ritardo per l’inizio della campagna elettorale, la sfidante del centrodestra, che ha comunque garantito un’opposizione intransigente in consiglio comunale.

Percentuali nell’ordine del 4% invece per la lista di Marchetti.

Il neo sindaco, dopo aver salutato la sfidante Bonuccelli, si è recato in comune per il cambio di consegne con Alessandro Del Dotto, con un abbraccio che ha sciolto tutte le tensioni degli ultimi giorni.