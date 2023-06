Piccoli “creativi” crescono alle “Giannini” di Vallecchia

Un viaggio nell’arte attraverso letture, filmati ed esperienze dirette nei luoghi di cultura cittadini o partecipando a iniziative legate alla tradizione locale dei Comuni vicini: “All’inizio era solo un punto”, il progetto didattico realizzato dagli alunni della scuola dell’infanzia “Giannini” di Vallecchia, è sbarcato nell’atrio del palazzo comunale con tutta la sua carica di colori e allegria.

Ad accogliere le maestre, i bambini e le loro famiglie c’era il sindaco Alberto Stefano Giovannetti che ha ringraziato la comunità scolastica “per aver fatto sperimentare ai ragazzi, nel modo più giocoso e coerente con la loro età, l’arte e le sue tecniche, avvicinandoli così fin da piccoli a uno dei tratti identitari della nostra città: la lavorazione della materia, sia carta o pietra e la sua trasformazione in qualcosa di unico”.

I piccoli, lavorando individualmente e in gruppo, hanno conosciuto artisti come Kandinskji, Fontana e Klee, partecipato all’iniziativa “Dipingi il tuo ciottorino” al rione Vecchia Viareggio e visitato il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta. Attività che si sono tradotte nella mostra allestita lunedì 5 giugno a conclusione del progetto, raccontato nello slogan “Creatività = intelligenza che va a spasso!” preso a prestito, in libera rielaborazione, dalla definizione di Albert Einstein.