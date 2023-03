‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL MESE DI APRILE

Pronto il calendario di aprile della manifestazione ‘Piccola Artemisia cresce’ promossa dal Comune con numerose iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie in programma al centro per le famiglie Piccola Artemisia di via Guido Rossa a Capannori.

“Dopo il grande apprezzamento degli appuntamenti realizzati a febbraio e marzo in collaborazione con numerose associazioni, prosegue per tutto il mese di aprile questa iniziativa con cui vogliamo potenziare ‘Piccola Artemisia’ ampliando il target di riferimento per realizzare il primo Centro per le famiglie di Capannori. Le iniziative in programma sono di varia natura, culturali, formative, di sostegno alla famiglia e ludiche. Auspichiamo che anche questo nuovo ciclo veda una grande partecipazione di pubblico come è avvenuto nei mesi scorsi”.

Programma completo di ‘Piccola Artemisia Cresce’ per il mese di aprile:

3 – 17 aprile ore 17.00 – 18.00 ‘L’ascolto di se stessi attraverso la respirazione e il movimento’. Incontro per adulti con Daniela Sesti, operatrice olistica bioenergetica. Associazione “La Farfalla” e Cooperativa sociale “La Luce” ; 4 – 11 – 18 aprile ore 10.00 – 11.30 ‘Pratiche di massaggio neonatale’ con Marta Sandi, insegnante qualificata AIMI. Associazione di promozione sociale “Portiamoci”. Per iscrizione inviare una mail a: portiamoci@virgilio.it; 6 – 13 aprile ore 18.30 – 20.30 ‘Laboratorio di ceramica’ con Matteo Guidi – Cooperativa sociale “La Luce”. Per iscrizione inviare una mail a: info@cooperativalaluce.com; 7 – 28 aprile ore 16.30 – 18.00 ‘Ragazzi – Figli delle app’ incontro riservato agli adolescenti sulla tematica dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, Cre.A. Creatività e Apprendimento APS. Per iscrizione inviare una mail a: sofiaminutelli.psicologa@ gmail.com; 10 aprile 2023 ore 16.00 – 18.00 ‘Crescere insieme’ incontro conoscitivo con i genitori. Percorso di psicomotricità relazionale per bambini con Cristiana Soldaini dell’Associazione “I chicchi d’Uva”. Per informazioni e iscrizione contattare il numero 328 6975651; 11 – 18 -24 aprile ore 16.00 – 17.00 ‘Crescere insieme’ Percorso di psicomotricità relazionale per bambini dai 5 ai 36 mesi con Cristiana Soldaini dell’Associazione “I chicchi d’Uva”. Per informazioni e iscrizione contattare il numero 328 6975651; 13 aprile ore 17.00 – 18.00 ‘Una mamma tira l’altra’. Incontro con la doula Oriana. Attività di collage rivolto alle mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi – Associazione Eccomi; 14 aprile ore 16.30 – 17.30 ‘Biblioteca itinerante in natura’, laboratorio per bambini 3-6 anni con le volontarie della biblioteca. Associazione Amici dell’Agorà. Per iscrizione inviare una mail a: piccoleradici@gmail.com; 20 aprile ore 21.00 ‘Genitori – Figli delle app’, incontro riservato ai genitori sulla tematica dell’uso consapevole delle nuove tecnologie – Cre.A. Creatività e Apprendimento APS. Per iscrizione inviare una mail a: sofiaminutelli.psicologa@ gmail.com; 21 aprile ore 16.30 – 17.30 ‘Biblioteca itinerante in natura’, letture per tutti 0-99 anni con le volontarie della biblioteca.Associazione Amici dell’Agorà.Per iscrizione inviare una mail a: piccoleradici@gmail.com; 23 aprile ore 15.30 – 19.30 ‘Not the end: Hogwarts’ Sessione di giochi di ruolo per adolescenti in età 13-20 – Hex Ludus APS. Evento su iscrizione al link:

https://www.eventbrite.com/e/ biglietti-gioco-di-ruolo-per- ragazzi-e-ragazze-piccola- artemisia–

cresce-592395389557?lang=en- us&locale=en_US&status=30& keep_tld=1&view=listing;

26 aprile ore 17.00 – 19.00 ‘Laboratorio di lettura’ per bambini in età 6 -8 anni a cura di Cooperativa sociale “La Luce”. Per iscrizione inviare una mail a: info@cooperativalaluce.com.

Le attività sono a numero aperto senza necessità di prenotazione.Per informazioni piccolaartemisia@comune. capannori.lu.it