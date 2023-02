‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: IL RICCO CALENDARIO DEGLI EVENTI DI MARZO

‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: IL RICCO CALENDARIO DEGLI EVENTI DI MARZO

Entra nel vivo dopo i primi incontri di febbraio il nuovo ciclo di attività ‘Piccola Artemisia Cresce’, nato dal percorso di coprogrammazione e coprogettazione realizzato dal Comune di Capannori con le realtà del terzo settore dopo la pubblicazione di un apposito avviso pubblico. Tanti gli incontri in programma nel mese di marzo presso il centro per le famiglie ‘Piccola Artemisia’ di via Guido Rossa a Capannori.

“E’ con soddisfazione che presentiamo il ricco calendario di incontri rivolti a bambini, ragazzi e famiglie in programma nel mese di marzo al centro Piccola Artemisia grazie al percorso di coprogettazione intrapreso con alcune realtà locali del terzo settore – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Un programma che offre tante iniziative educative, di supporto alla genitorialità ed anche di tipo ludico rivolte a tutte le fasce di età che hanno anche una importante funzione di socializzazione. Si potenzia così questa realtà ampliando il target di riferimento per realizzare il primo Centro per le famiglie di Capannori. Oltre alle attività educative, mission principale del centro, Piccola Artemisia è infatti sempre più un luogo dove far convergere iniziative legate a tematiche quali affidi, adozioni, solidarietà tra famiglie,mediazione familiare”.

Qui di seguito il programma di ‘Piccola Artemisia cresce’ per il mese di marzo: 2 e 9 marzo, ore 9.30, ‘Letture per bambini’, riservate ai bambini della scuola primaria di Lammari; 3 marzo ore 18.00– 19.00, ‘Babywearing’, incontro per genitori con figli in età 0-3 anni. Fasce e marsupi portabebè con Elena Napoletano, consulente Associazione di promozione sociale “Portiamoci”; 4 e 18 marzo ore 16.30–18.00 ‘Ragazzi – Figli delle app, incontro riservato agli adolescenti sulla tematica dell’uso consapevole delle nuove tecnologie – “Cre.A. Creatività e Apprendimento APS”. Per iscrizione, inviare una mail a: sofiaminutelli.psicologa@ gmail.com ; 6 e 20 marzo ore 17.00– 18.00 ‘L’ascolto di se stessi attraverso la respirazione e il movimento’, incontro per adulti con Daniela Sesti, operatrice olistica bioenergetica- Associazione “La Farfalla” e Cooperativa sociale “La Luce”; 7 marzo ore 10.00 ‘Una mamma tira l’altra’, incontro gratuito rivolto alle mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; 10 marzo ore 16.30– 17.30 ‘Biblioteca itinerante in natura’, laboratorio per bambini 3-6 anni con le volontarie della biblioteca – “Associazione Amici dell’Agorà”; lo stesso giorno dalle 18.30 alle 19.30 ‘Pannolini lavabili’, incontro formativo sui pannolini lavabili con Elena Napoletano, consulente Associazione di promozione sociale “Portiamoci”; 11 marzo ore 16.30–18.00 ‘Genitori – Figli delle app’, incontro riservato ai genitori sulla tematica dell’uso consapevole delle nuove tecnologie – “Cre.A. Creatività e Apprendimento APS”. Per iscrizione, inviare una mail a: sofiaminutelli.psicologa@ gmail.com ; 14, 21 e 28 marzo ore 10.00-11.30 ‘Massaggio neonatale’, pratiche di massaggio neonatale con Marta Sandi, insegnante qualificata AIMI – Associazione di promozione sociale “Portiamoci”. Per iscrizione inviare una mail a portiamoci@virgilio.it ; 16 marzo ore 10.30– 12.30 ‘Una mamma tira l’altra’. Incontro con la doula Oriana”, attività di collage rivolto alle mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi –”Associazione Eccomi”; 16, 23 e 30 marzo ore 18.30–20.30 ‘Laboratorio di ceramica’ con Matteo Guidi – Cooperativa sociale “La Luce”. Per iscrizione inviare una mail a info@cooperativalaluce.com ; 17 marzo ore 16.30–17.30 ‘Biblioteca itinerante in natura– Piccole radici’, letture per tutti da 0 a 99 anni con le volontarie della biblioteca – ‘Associazione Amici dell’Agorà’; 19 marzo ore 16.30–18.00 ‘Sessione di giochi di ruolo per adolescenti’ rivolta ai ragazzi e alle famiglie 12-99 anni – Hex Ludus APS. Evento su iscrizione al link: https://www.eventbrite.com/e/ biglietti-gioco-di-ruolo-per- ragazzi-e-ragazze-piccola- artemisia-cresce-557799702927 .

Tutte le attività sono a numero aperto senza necessità di prenotazione. Per informazioni piaccolaartemisia@comune. capannori.lu.it.