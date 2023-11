‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DEL MESE DI NOVEMBRE

‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DEL MESE DI NOVEMBRE

Tanti eventi rivolti a bambini, ragazzi e famiglie

Prosegue nel mese di novembre con un ricco cartellone di iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, tra cui incontri, laboratori e letture, la manifestazione ‘Piccola Artemisia cresce’ promossa dal Comune in collaborazione con varie associazioni, e in programma al centro per le famiglie Piccola Artemisia di via Guido Rossa a Capannori dal 7 al 29 novembre.

Di seguito il programma completo del mese di novembre:

7 novembre ore 17-19 DSA-Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze: laboratorio sul metodo di studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado- Associazione Cre.A.-Creatività ed Apprendimento; 8 novembre 10-12 ‘Una Mamma Tira l’altra’. Incontro con la psicologa: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; 17-18.30 ‘C’era una volta…’: lettura e laboratorio esperienziale-creativo a sorpresa per bambini 0-6 anni con genitori- Coop. La Luce. Per informazioni e iscrizioni info@cooperativalaluce.com- tel.0583 954263; 9 novembre 16.30-18.30 Laboratorio ‘Gioco e giocattoli-Giochi e balocchi’. Giochi di una volta e costruzione di giocattoli, per bambini dai 3 ai 6 anni e genitori.- Associazione CEMEA; 11 novembre 10-12 ‘Una Mamma Tira l’altra’.Incontro con la consulente babywearing: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; 13 novembre 17-19 ‘Gruppo famiglie di origine con figli in affidamento’-Cooperativa La Cerchia; 14 novembre 17.00 “Atelier: lo spazio della dimensione creativa’: laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni a cura di Barbara Noci-Associazione CEMEA; 15 novembre 21.15-22.30 DSA- Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze. Incontri con genitori e insegnanti-Associazione Cre.A Creatività ed Apprendimento; 16 novembre 10.12 ‘Una Mamma Tira l’altra’. Incontro con la Doula. Attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; 17-19 DSA-Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze: laboratorio sul metodo di studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado-Associazione Cre.A.-Creatività ed Apprendimento; 17 novembre 16.30-17.30 ‘Biblioteca itinerante in natura. Letture per tutti 0-99 anni con le volontarie della biblioteca Associazione Amici dell’Agorà; 17.30-19 ‘Laboratorio sul ‘Gioco da Costruzione’ rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Le attività laboratoriali saranno condotte da volontari Heart4Children APS, Partner del Gruppo LEGO. Per l’iscrizione inviare mail a: i.bacciri@comune.capannori.lu. it . 20 novembre 17.00 ‘Foglie, Orsi e Natali’ laboratorio di lettura ‘Dentro e fuori dal libro con esperienze sensoriali’ per bambini 0-6 anni- Associazione CEMEA; 21 novembre 15.30-17.30 DSA-Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze. Laboratorio sul metodo di studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado- Associazione Cre.A. Creatività ed Apprendimento; 22 novembre 10-12 Una Mamma Tira l’altra.Incontro con la psicologa. Attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; 17-18.30 ‘C’era una volta… ’ lettura e laboratorio esperienziale-creativo a sorpresa per bambini 0-6 anni con genitori- Coop.La Luce. Per info e iscrizioni info@cooperativalaluce.com- tel.0583 954263; 21.15 DSA- Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze. Incontri con genitori e insegnanti-Associazione Cre.A Creatività ed Apprendimento; 23 novembre 17.00 “Atelier: lo spazio della dimensione creativa’: laboratorio per bambini 6-10 anni con le volontarie della biblioteca Associazione Amici dell’Agorà. Per iscrizioni inviare una mail a piccoleradici@gmail.com; 24 novembre 16.30-17.30 Biblioteca itinerante in natura, laboratorio per bambini 6-10 anni con le volontarie della biblioteca Associazione Amici dell’Agorà. Per iscrizioni inviare una mail a piccoleradici@gmail.com ; 26 novembre 15.30-19.30 Sessione di giochi di ruolo attività per adolescenti 13-20 anni-Hex Ludus (su iscrizione); 27 novembre 17.00 ‘Foglie, Orsi e Natali’ laboratorio di lettura ‘Dentro e fuori dal libro con esperienze sensoriali’ per bambini 0-6 anni- Associazione CEMEA; 28 novembre 17-18 La magia della luce laboratorio materico ed esperienziale per bambini 18-36 mesi- Associazione Aki Kamishibai. Per iscrizioni inviare una mail a artebambini.toscana@gmail.com ; 29 novembre 21.15 DSA- Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze. Incontri con genitori e insegnanti-Associazione Cre.A Creatività ed Apprendimento.