‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: AL VIA LE PRIME ATTIVITA’ NATE DALLA COPROGETTAZIONE TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE

‘PICCOLA ARTEMISIA CRESCE’: AL VIA LE PRIME ATTIVITA’ NATE DALLA COPROGETTAZIONE TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE

Ai nastri di partenza le prime attività del Centro per le Famiglie ‘Piccola Artèmisia’ di Capannori nate dal percorso di coprogrammazione e coprogettazione realizzato dal Comune di Capannori con le realtà del terzo settore dopo la pubblicazione di un apposito avviso pubblico. Il primo dei tre appuntamenti del nuovo ciclo di attività rivolto a famiglie, ragazzi e bambini che va sotto il nome ’Piccola Artèmisia cresce’ è in programma giovedì 16 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 con l’iniziativa ‘Una mamma tira l’altra’, un incontro con le doula Oriana e Lara con attività di collage rivolta alle mamme in attesa e con figli in età 0-12 mesi a cura di Eccomi APS.

Venerdì 17 febbraio dalle 16.30 alle 17.30 si terrà l’iniziativa ‘Biblioteca itinerante in natura’ che prevede letture per tutti con Cinzia Turla dell’associazione ‘Amici dell’Agorà’. Il terzo appuntamento è in calendario domenica 26 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 e prevede una sezione di giochi di ruolo per adolescenti, rivolta anche alle famiglie a cura dell’associazione Hex Ludus APS.

“E’ con soddisfazione che nei prossimi giorni daremo avvio alle prime nuove iniziative di ‘Piccola Artèmisia’ che saranno realizzate nel corso del 2023 e del 2024, grazie al percorso di coprogettazione intrapreso con alcune realtà locali del terzo settore – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti-. L’obiettivo è quello di potenziare questa realtà ampliando il target di riferimento per realizzare il primo Centro per le famiglie di Capannori. Oltre alle attività educative, mission principale del centro, Piccola Artèmisia diverrà luogo in cui far convergere iniziative legate a tematiche quali affidi, adozioni, solidarietà tra famiglie, supporto alla genitorialità, mediazione familiare, oltre che sede di iniziative promosse da associazioni del territorio”.

Le attività di ‘Piccola Artèmisia’ proseguiranno con molte altre iniziative proposte dalle dieci associazioni che hanno realizzato il percorso di coprogrammazione con il Comune: Cre.A. Creatività e Apprendimento APS; AKI- Associazione Kamishibai Italia-Artebambini; ’I chicchi d’uva’ APS; Coooperativa sociale La Luce; Associazione ‘Amici dell’Agorà’; Associazione di promozione sociale ‘Portiamoci’; associazione Eccomi APS; La Cerchia Società cooperativa sociale Onlus; Hex Ludus APS; associazione regionale toscana dei CEMEA. Le attività spazieranno in vari ambiti e prevedono letture tematiche, laboratori esperienziali, atelier artistici e iniziative volte alla promozione della genitorialità positiva, percorsi di accompagnamento alla nascita, tutela e benessere dei minori relativamente anche ad affidi e adozioni, interventi di solidarietà tra famiglie e mediazione familiare, percorsi di alfabetizzazione culturale, attività di supporto psicologico di gruppo su tematiche rivolte all’educazione e alla famiglia.