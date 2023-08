Picchiato dopo una lite in pieno centro ad Altopascio con pegaso in ospedale di cisanello

Picchiato a sangue dopo una lite in pieno centro ad Altopascio:

Chiamata delle 10.45 per uomo del 1948 con trauma cranico e facciale importante (sembra dopo essere stato colpito da un pugno) in piazza Umberto I ad Altopascio.

Uomo portato in codice rosso con Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello. Intervenuta anche ambulanza della Misericordia di Montecarlo e attivati i Carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni l’alterco sarebbe nato all’ingresso di un bar della centralissima piazza cittadina, probabilmente per futili motivi, legati a questioni di parcheggio.

La lite fra le due persone ha avuto come esito che uno dei due, un 75enne residente ad Altopascio, probabilmente colpito da un forte pugno in faccia è rimasto in terra con evidenti ferite provocate dalle percosse e in condizioni serie, con vistosa perdita di sangue.

L’uomo sarebbe anche stato colpito, una volta a terra, con un calcio alla nuca.

Il ferito, un 75enne residente nel paese del Tau, è stato condotto all’ospedale. Indagano carabinieri e polizia municipale

in aggiornamento