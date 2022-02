Piazza XXIV Maggio, lavori ai sottoservizi

Lunedì 14 febbraio, salvo condizioni meteo avverse, inizieranno i lavori ai sottoservizi di piazza XXIV Maggio a Tonfano.

In accordo con il gestore del servizio idrico Gaia Spa, sarà rinnovata la rete di fognatura nera su via Cairoli (lato Viareggio della piazza), con un intervento che durerà circa 20 giorni; terminata questa parte si passerà in via Carlo del Prete, per lavorare sia sulla rete di acquedotto, sia su quella fognaria, sostituendo le tubazioni esistenti con nuovi condotti.

Quest’ultimo step è previsto nella prima quindicina di marzo.